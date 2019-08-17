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GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunduAYRINTILAR EKLENDİ

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:16
GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi. Birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

Eminönü alt geçidi, Kapalıçarşı ile Karaköy'de bazı iş yerlerini su bastı. Eminönü alt geçitteki çarşıda esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

Ayrıca Kapalıçarşı'da kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilmiyor.

Çobançeşme Kuyumcukent'te yapımı devam eden metro durağının önünde park halindeki bir otomobil, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

- Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

- Yağıştan etkilenen seferler

Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Yapılan son açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü ve kesintisiz yapıldığı aktarıldı.

Şehir Hatları da 13.00 itibarıyla tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Saat 14.00 itibarıyla seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:16
  1. İstanbul
  2. sağanak

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