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GÜNCELLEME 2-İran'da intihar saldırısı: 27 ölü

DETAYLAR EKLENDİ - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi:- "Söz konusu örgüt bazı bölge ülkelerinin düşünsel, mali ve askeri desteğine dayanarak bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Ancak bu saldırı İran'ın bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını eskisine göre daha da artıracaktır"

13 Şubat 2019 Çarşamba 23:40
GÜNCELLEME 2-İran'da intihar saldırısı: 27 ölü

TAHRAN (AA) - İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 27 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

DMO'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda 27 DMO askerinin öldüğü, 13'ünün ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırının İsrail ve emperyalist güçlerin istihbarat servislerinin desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik terör saldırısında bölge ülkelerini suçladı.

Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkının çocukları bu saldırının intikamını mutlaka alacak." dedi.

Saldırıyı "Ceyşu'l Adl" isimli örgütün üstlendiğini hatırlatan Kasımi, şu iddialarda bulundu:

"Söz konusu örgüt bazı bölge ülkelerinin düşünsel, mali ve askeri desteğine dayanarak bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Ancak bu saldırı İran'ın bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını eskisine göre daha da artıracaktır."

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 23:40
  1. bölge ülkeleri
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