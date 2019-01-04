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GÜNCELLEME 2 - Iğdır'da terör saldırısı

Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi - Yaralı askerlerden biri Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi- Iğdır Valiliği:- "Çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin bombacı olduğu, üzerinde çok sayıda roketatar, molotofkokteyli, el bombası ve patlayıcı imalatında kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesiyle anlaşılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

04 Ocak 2019 Cuma 13:26
GÜNCELLEME 2 - Iğdır'da terör saldırısı

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Emince köyü mevkisindeki İran hudut hattında saat 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik terörist grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Ateş sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

- Yaralı askerlerin hayati tehlikesi yok

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı uzman çavuş, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Yaralı asker, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı diğer askerin de Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Aralık ilçesinde yaya devriye görevi icra eden kahraman askerler ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Gaziantep doğumlu Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin şehit olduğu, 2 askerin de hafif şekilde yaralandığı hatırlatıldı.

- Örgütün bombacısı etkisiz hale getirildi

Çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğinin de belirtildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çatışmada ağır yaralanan en az iki teröristin ise diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı değerlendirilmektedir. Olay yeri incelemesinde, çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin bombacı olduğu, üzerinde çok sayıda roketatar, molotofkokteyli, el bombası ve patlayıcı imalatında kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesiyle anlaşılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:26
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