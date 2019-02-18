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GÜNCELLEME 2 - İdlib'de art arda iki bombalı saldırı

Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 15 sivil öldü, 79 sivil yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:48
GÜNCELLEME 2 - İdlib'de art arda iki bombalı saldırı

İDLİB (AA) - Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 15 sivil yaşamını yitirdi, 79 sivil yaralandı.

İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da, art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

Hac Yusuf, "İki seri patlamada 15 sivil hayatını kaybetti. 79 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki bina ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:48
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