0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili düzenleme

Tartışmalı yasal düzenlemeye karşı düzenlenen protestolarda en az 72 kişi yaralandıYARALI SAYISI, DETAY EKLENDİ

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:58
GÜNCELLEME 2 - Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili düzenleme

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Anakara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında en az 72 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeye karşı düzenlenen protestoları "örgütlü isyan" olarak nitelendirdi.

Protestocular ve polis arasındaki çatışmaların medeni toplumlar için kabul edilemez olduğunu belirten Lam, gösteriler sırasında bazılarının barışçıl yolları seçerken, bazı protestocuların ise tehlikeli yollara başvurduğunu söyledi.

Yetkililer, gösteriler sırasında yaralanan en az 72 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) Hong Kong yöneticisi Man-Kei Tam, Hong Kong polisinin protestoculara karşı aşırı güç kullandığını, barışçıl göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılmasının ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabileceğini vurguladı.

Hong Kong’da parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye ilişkin bugün yapılması planlanan görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.

- On binlerce kişi sokağa döküldü

Yasal düzenlemeye karşı on binlerce kişi hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

Eylemcilerin dün geceden itibaren kamp yaptığı gösteri alanlarında, bazı yolların barikatlarla kapanması nedeniyle kamu binaları, özellikle de parlamento binasına ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Polisin, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı, buna karşılık şemsiye ve koruyucu gözlük kullanan göstericilerin birlikte tezahürat yapıp aynı anda adımlayarak polisi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

Metal bariyerler inşa eden göstericiler tarafından polislere karşı bazı maddeler atılırken, polisin göstericileri tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi.

Polisin biber gazı kullanmasının ardından göstericilerin bir kısmının ellerini havaya kaldırarak alandan ayrıldığı aktarıldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, pazartesi yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etmişti.

Öte yandan, tartışmalı yasal düzenleme için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılması bekleniyor.

- İade yasası için önerilen değişiklik

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Öte yandan, Hong Kong'da yüzlerce hukukçu tasarıya karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 22:58
  1. gösteriler
  2. Hong Kong
  3. yasal düzenleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feyzioğlu hakim ve savcı adaylarıyla buluştu
    1. Feyzioğlu hakim ve savcı adaylarıyla..
    2. Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya..
    3. Trump, Hong Kong ile Çin'in..
    4. AK Parti Ordu Milletvekili Taşcı'nın..
    5. Ağabeyini pompalı tüfekle öldüren..
    6. GÜNCELLEME 2 - Hong Kong'da zanlıların..
    7. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
    8. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5..
    9. Başakşehir Müzik Akademisi'nin yıl..
    10. AK Parti Grup Toplantısı
    11. Sivas için "sağanak ve dolu uyarısı"
    12. F-35 ortağı iki ülke, ABD Savunma..
    13. TEM’de araç takla attı, 4 kişi..
    14. Basra Körfezi’nde İran’a ait petrol..
    15. Adana’da valilik patlamasının..
    16. 33. Uluslararası İzmir Festivali
    17. Hatay Barosu’ndan Suriyelilerin denize..
    18. "Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi..
    19. Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan..
    20. Japonya Başbakanı Abe’den İran - ABD..
    21. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki..
    22. Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ın Abha..
    23. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre'de
    24. Uşak-Kütahya yolunda tehlike saçan araç
    25. Türk futbolunda deprem! Başkan açıkladı
    26. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    27. "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele..
    28. Düğünde başına kurşun isabet eden kişi..
    29. Necdet Gökçınar, Kemal Kılıçdaroğlu ve..
    30. "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş