GÜNCELLEME 2 - Hindistan'da bina çöktü: 7 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, Mumbai'ye bağlı Dongri bölgesinde en az 100 yıllık 4 katlı bina çöktü.

İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, enkaz altında kalan 7 kişinin cesedine ulaştı.

Binanın enkazında kaldığı tahmin edilen 40 civarında kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Enkaz altından şimdiye kadar 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.



Dar bir sokakta bulunan binanın bitişiğindeki binalar da itfaiye ekiplerince güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "acı verici" olarak nitelendirerek, çöken binada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Modi, Maharashtra eyalet hükümetinin, NDRF'nin ve yerel yetkililerin kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

- "Geciktirilip geciktirilmediğini anlayacağız"



Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın çok eski ve kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu söyledi.



Fadnavis, "Olayla ilgili soruşturmadan sonra kentsel dönüşümün geciktirilip geciktirilmediğini anlayacağız." dedi.



Dünyanın en kalabalık kentlerinden Mumbai'de, bina güvenliği temel sorunlardan biri olarak görülüyor.

