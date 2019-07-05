0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otomobilde patlama

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamada Suriyeli 3 kişinin bulunduğu otomobildeki 2 kişi öldü - Hatay Valiliği:- "Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir"- "Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

05 Temmuz 2019 Cuma 15:53
GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otomobilde patlama

HATAY (AA) - Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2’si yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 31 ML 278 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.

Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.

Yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı.

Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

- Otomobil parçası 7. kata fırladı

Yapılan incelemelerin ardından otomobilin enkazı kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7. katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.

- El yapımı patlayıcı şüphesi

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:53
  1. Hatay
  2. otomobil
  3. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor
    1. Fransa'da lise bitirme sınav..
    2. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
    3. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
    4. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
    5. Mutabakat süreci online platforma..
    6. Belediye başkanının kız kardeşi..
    7. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
    8. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
    9. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
    10. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
    11. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
    13. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
    14. İstanbul Havalimanı havadan..
    15. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    16. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
    17. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
    18. CHP’den Fotokampa ziyaret
    19. Güney Kore'de istismara uğrayan..
    20. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
    21. Hafif ticari araç ile otomobil..
    22. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
    23. İncir toplarken düşen kişi yaşamını..
    24. Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak..
    25. GESKON’da yeni atamalar
    26. Selim Karabulut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    27. Karayollarına ait kamyon yanarak kül..
    28. Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili..
    29. İstanbul Sözleşmesi deşifre edildi:..
    30. Özelif Sitesi Camii İmamı Muhsin..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik