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GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otelde yangın

Erzin ilçesinde termal otelde çıkan yangın söndürüldü- Hatay Valiliği: - "Otelde bulunan 641 kişiden 526'sı kendi imkanlarıyla binadan çıkmış, 115'i ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edilmiştir"- "Dumandan etkilenen 25 otel müşterisi ve bir itfaiye eri olmak üzere 26 kişi hastanelerde tedavi altına alındı"VALİNİN İNCELEMELERİ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:04
GÜNCELLEME 2 - Hatay'da otelde yangın

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başlamış Mahallesi'ndeki otelin kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bazı kişileri kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Vali Rahmi Doğan, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hastanelere intikal ettirildiğini söyledi.

Yangına, Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinin yanı sıra Osmaniye'den takviye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiğini belirten Doğan, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenenlerin durumları hafif, tedavileri yapılıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir şey yok." diye konuştu.

- "Otelde 641 kişi vardı"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın esnasında oteldeki 641 kişinin 526'sının kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, 115'inin ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildiği belirtildi.

Yangının söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Dumandan etkilenen 25 otel müşterisi ve bir itfaiye eri olmak üzere 26 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Yangına, çevre ilçelerden 18 itfaiye aracı, 61 itfaiye personeli, 112 Acil Servis, emniyet ve jandarma personeli, 18 AFAD personeli ve 12 Orman işletmesi personeliyle müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:04
  1. Erzin
  2. Hatay
  3. Hatay Valiliği
  4. otel
  5. Yangın

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