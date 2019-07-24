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GÜNCELLEME 2 - Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilen ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi- Atilla'yı havalimanında karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum"HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'IN KONUŞMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
GÜNCELLEME 2 - Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

İSTANBUL (AA) - ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilen ve cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi.

New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı.

- "Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum"

Bakan Albayrak, Atilla'yı İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda karşılamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugünün çok güzel ve hayırlı bir gün olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz, sağ salim ülkesine geldi, ailesi ile buluştu. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun, tüm analarımızdan, babalarımızdan, Hakan kardeşimizden, eşinden ve ailesinden... Hepsine hayırlı, mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun."

- 27 Mart 2017'de gözaltına alınmıştı

Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.

Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti.

Hakan Atilla'ya, İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilmişti.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
  1. Hakan Atilla Türkiye'ye geldi
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. istanbul havalimanı

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