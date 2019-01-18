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GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 17 ildeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 61'i gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

18 Ocak 2019 Cuma 17:11
GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 61 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında çoğu emekli, meslekten ihraç edilen ve muvazzaf askerler ile 4 mahrem imamın da bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Burdur, Eskişehir, Kütahya ve Manisa'da düzenlendiği eş zamanlı operasyonda 61 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:11
  1. FETÖ
  2. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Soruşturma
  4. TSK

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