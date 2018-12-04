0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Örgüte yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 muvazzaf askerden 25'i gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

04 Aralık 2018 Salı 15:45
GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

KONYA (AA) - Konya merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 muvazzaf askerden 25'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 24 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:45
  1. FETÖ
  2. Konya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu
    1. Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu..
    2. Kerküklü çiftçiler Saddam döneminde..
    3. Çanakkale'de korkutan deprem
    4. Voleybol: Kadınlar Dünya Kulüpler..
    5. İki DAEŞ'li kardeş yakalandı
    6. Araç sahiplerine müjde! 8 kuruş..
    7. "Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve..
    8. CHP TBMM Grup Toplantısı
    9. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın..
    10. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
    11. Kırşehir AK Parti belediye başkan..
    12. Fenerbahçe yaraları sarmak için sahaya..
    13. Selvi yüzde 98 deyip CHP ve AK..
    14. 43 hakim ve savcının görev yeri değişti
    15. Meksika'da Popocatepetl Yanardağı gaz..
    16. Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye..
    17. Igor Tudor, Fatih Terim'e fark attı
    18. Cumhur ittifakında oylar böyle..
    19. FETÖ'nün "cennet listesi"ne yönelik..
    20. Bosna'da savaş suçu işlemişti... 10..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar