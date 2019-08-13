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GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de orman yangını

Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor- Yoğun dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı- Yangına yakın mesafedeki mahallede düzenlenen şenliğe katılan yaklaşık 150 kişi, kazma ve küreklerle söndürme çalışmalarına katıldıDETAY EKLENDİ

13 Ağustos 2019 Salı 23:26
GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de orman yangını

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle alevlere müdahale edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

- Eğlenceyi bırakıp çalışmalara katıldılar

Bu arada, yangın bölgesine yakın mesafedeki Kırka Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel şenliklerde eğlenen gençlere yangının büyüdüğü haberi ulaştı.

Etkinliğe katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de gençlerden söndürme çalışmalarına katılmalarını isteyince eğlenceyi sonlandıran yaklaşık 150 kişi, kazma ve küreklerle çalışmalara katıldı.

Yapıldak Mahallesi’nde ise yangının büyüdüğü, camiden hoparlörle anons edildi.

Öte yandan söndürme çalışmalarına katılan ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi sağlık ekiplerince tedavi edildi, kolundan hafif yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 23:26
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