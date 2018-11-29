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GÜNCELLEME 2 - Esenyurt'ta silahlı saldırı

Aralarında husumet olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Zanlı, polis ekiplerince yakalandıŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

29 Kasım 2018 Perşembe 15:57
GÜNCELLEME 2 - Esenyurt'ta silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan taksici hayatını kaybederken, zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'ndeki bir taksi durağının işletmecisi Yusuf Yılmaz, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, yanındaki silahla Yılmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, zanlı yakalandı.

Cinayette kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti alacak-verecek meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:57
  1. Esenyurt
  2. Taksici
  3. Zanlı

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