GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Van'dan İstanbul'a giderken kentte durdurulan bir tırda ele geçirilen eroinin daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğunu bildirdi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.

Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü tırdaki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Vali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Tırdaki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.

Arslantaş, operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucunun miktarına ilişkin ölçümler yapıldığını anlatarak, "Ele geçirdiğimiz eroinin daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogramdır." dedi.

- Tır, narkotik dedektör köpeği desteğinde arandı

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Van'dan İstanbul'a giden sakatat yüklü bir tırda narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine savcılık talimatıyla arama yapıldığı aktarıldı.

Arama sonucu hayvanların kuyruk yağlarının içine gizlenen daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildiği anlatılan açıklamada, olaya ilişkin zanlılar H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişiler hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tahkikata başlandığı bildirildi.

- Detaylı ölçüm yapılınca eroinin miktarı polisin tahmininden fazla çıktı

İl Emniyet Müdürü Şensoy ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırdaki aramalarında ilk etapta ele geçirilen eroin miktarının 500 kilogram olduğunu tahmin ettiklerini ancak genişletilen aramada bir miktar daha eroin elde ettikleri anlattı.

Şensoy, detaylı arama ve ölçümler sonucu tırda ele geçirilen eroin miktarının tahminlerinin üzerinde çıktığını ifade etti.

Polislerce el konulan tırdaki aramalarının tamamlandığı ve elde edilen uyuşturucunun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.