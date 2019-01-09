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GÜNCELLEME 2 - Doktorun kadın hastalarının görüntülerini gizlice çektiği iddiası

DEÜ Hastanesinde görevli bir doktor, gizlice çektiği kadın hastalarının mahrem görüntülerini internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı - Açığa alınan doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:08
GÜNCELLEME 2 - Doktorun kadın hastalarının görüntülerini gizlice çektiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.

Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, olayın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:08
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