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GÜNCELLEME (2)- Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı

Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada ikisi kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı- Tekin ailesinin gelini Fatma Tekin:- "Çocuklarım ve eşim ile sürünerek banyoya sığındık"KAVGADA YER ALAN TEKİN AİLESİNİN YAKINININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
GÜNCELLEME (2)- Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 ölü, 9 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı kavgada ikisi kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçetevek Mahallesi'nde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Keklikdere Mahallesi'ndeki Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı kendi evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri, Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi.

Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, aynı mahallede oturan Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, Aziz (22), Halise, Gökhan (22) ve Münevver Narin ile Edip Okraş ve Süleyman Eleftoz hayatını kaybetti. Teğmen Yapıcı, Ferhat Tekin, Münevver Bağlı ile Ferhat, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan ve Mehmet Narin ise yaralandı.

Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği belirtildi.

- "Jandarma ekibi anons yapana kadar evden dışarı çıkmadık"

Olay sırasında bitişik evde bulunan Fatma Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında evde uyuduklarını, yoğun silah sesiyle uyandıklarını söyledi.

"Çocuklarım ve eşim ile sürünerek banyoya sığındık."diyen Tekin, şöyle konuştu:

"Köye gelen jandarma ekibi anons yapana kadar evden dışarı çıkmadık. Gelenleri görmedik, sadece silah sesi duyduk. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dışarı çıkınca olay yerinde kan, yaralılar ve ambulanslar vardı. Olaydan önce görümcem kocasına küsüp gelmişti. Görümcemin 2 oğlu, 1 kızı var. Kocası görümcemin evine dönmesini istiyordu. Bize gece saldırdılar. Görümcem de o sırada damda uyuyordu. Ne diyeceğimi bilmiyorum."



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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
  1. Diyarbakır

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