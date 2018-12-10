GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çan'dan Biga'ya kömür taşıyan İbrahim Orhan idaresindeki 16 BM 893 plakalı tır, Yeniceköy mevkisinde Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mustafa Bircan'ın kullandığı 17 KK 111 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Fikriye Gergin, Pakize Keçeci, Caner Bucak ve Hatice Gökhan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Durumu hafif 5 yaralı Biga Devlet Hastanesi ile Özel Can Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 11 kişinin tedavisi sürüyor.

- "Araçtakilerin hepsi arkadaşım"

Gönen'deki fabrikaya gitmek için servis bekleyen Çiğdem Barutçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyduğunda şoka girdiğini söyledi.

Kendisinin de aynı minibüsle fabrikaya gitmek için beklediğini ifade eden Barutçu, "Araçtakilerin hepsi arkadaşım. Bir meyve suyu fabrikasında çalışıyoruz. Her sabah servisle Gönen'e gidiyoruz. Bu sabah servisi beklerken acı haberi aldım. Çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum." dedi.

Barutçu, minibüste kaza sırasında 24 kişi bulunduğunu, kendisiyle 25 işçinin Biga'dan Gönen'e gittiğini kaydetti.