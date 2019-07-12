GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı - Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürülmeye çalışılıyor- Yangın sonucu 40 hektarlık alan zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine, 3 helikopter, 3 arazöz, 13 itfaiye, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesine AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etti. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı evlerin bahçelerinde bulunan küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. Bölgede yaşayan bir kadın, evinin yangından zarar göreceğini düşünerek baygınlık geçirdi, tedbir amacıyla bölgede bulunan 112 Acil Servis ekipleri kadına müdahale etti. Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.

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