0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı - Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürülmeye çalışılıyor- Yangın sonucu 40 hektarlık alan zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

12 Temmuz 2019 Cuma 23:11
GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine, 3 helikopter, 3 arazöz, 13 itfaiye, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesine AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.

Geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etti. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı evlerin bahçelerinde bulunan küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Bölgede yaşayan bir kadın, evinin yangından zarar göreceğini düşünerek baygınlık geçirdi, tedbir amacıyla bölgede bulunan 112 Acil Servis ekipleri kadına müdahale etti.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:11
  1. Bağla
  2. Bodrum
  3. Gürece
  4. Makilik Yangını
  5. Muğla
  6. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    1. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    2. Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin..
    3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    4. Babacan’a büyük şok: Partinin..
    5. Bakan Akar: "S-400 savunma sistemi..
    6. Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı
    7. Yaşlı kadın evde düşerek hayatını..
    8. Otomobil ikiye bölündü, yarısı dereye..
    9. Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin..
    10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    11. ABD kuklası Hafter'in sözcüsü bir kez..
    12. 15 Temmuz treni ilk seferini..
    13. Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
    14. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da makilik..
    15. CHP Sözcüsü Öztrak: "O rejimin adı..
    16. Otomobil ile traktör çarpıştı: 1’i..
    17. "DİTİB merkezlerine asılsız bomba..
    18. "Ekonomiyle başaramayanlar, başka..
    19. Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı..
    20. Hollanda'da muhabirin yazdığı kitaptan..
    21. AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    22. Almanya Suriye'detıbbi tesislere..
    23. Yelken: 420 Dünya Şampiyonası
    24. Rus savaş uçakları İdlib şehir..
    25. Cinayet zanlısının evine molotoflu..
    26. "ADD'de kriz" haberi istifa ettirdi!
    27. ABD'den Yunanistan'a 600 milyon..
    28. 25 yıllık işletme mahkeme kararıyla..
    29. Melih Gökçek'ten bomba paylaşım:..
    30. İran'dan "Tek Çin" politikasına destek
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?