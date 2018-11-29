GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da kuvvetli sağanak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı, çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlçede etkili olan kuvvetli sağanak sonucu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gümbet Kavşağı'na kadar olan güzergahta 10 otomobil su birikintisi içinde kaldı. Araçlarından çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gümbet bölgesindeki çok sayıda iş yerini su bastı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sel ve su baskınları nedeniyle itfaiye ekipleri çalışmalara başlarken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

- AKUT mahsur kalanları botla kurtardı

Gümbet, Bitez ve Konacık Mahallelerinde, mahsur kalan bazı vatandaşlara 18 kişilik AKUT gönüllüsü tarafından müdahale edildi. AKUT ekipleri, aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi kurtardı. Bazı vatandaşlar göle dönüşen bölgelerden botla tahliye edildi.

Kaymakam Bekir Yılmaz, yağışların etkisini sürdürdüğünü, birçok yerde sel olduğunu söyledi.

Ekiplerle alanda yoğun çaba gösterdiklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri aktardı:

"Bugün öğleden sonra saat 14.40 ile 17.00 arası ilçemiz, metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış almıştır. Yağış dolayısıyla anayol Gümbet kavşağı trafiğe kapandı. Dere yataklarının bulunduğu Gümbet, Yokuşbaşı Dere Sokak ve Bitez Mahallemizde iş yerleri ve konutlar su baskınına maruz kalmış, araçlar mahsur kalmıştır. Su tahliyesi ve temizleme çalışmaları kaymakamlığımız koordinesinde devam etmektedir. Çalışmalara, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, AFAT, UMKE, Kızılay ekipleri katılmaktadır. Şu an itibarıyla sel nedeniyle bir can kaybı, yaralanma, kayıp veya mahsur kalma söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın özellikle elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olmaları trafo ve elektrik dağıtım kutularından uzak durmaları, meteorolojik duyuruları dikkatli takip etmeleri önemle rica olunur."

- "Bodrum'da şu anda tarihi bir felaket yaşıyor"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise ilçenin güney kesiminde bir afet yaşandığını kaydetti.

Yağışlar nedeniyle önceden anons sistemiyle vatandaşları uyarıp tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kocadon, şöyle konuştu:

"Çok enteresan bir durum. Muson yağmuru tufanı gibiydi. Biz daha önce anons ettik, tedbirlerimizi aldık ama yağışların bu kadar kuvvetli olacağını beklemiyorduk. Bu nedenle şu an bütün ekiplerimizi seferber ettik. Çok sayıda su baskını var. Özellikle Konacık, Ovacık Kavşağı, Gümbet, Bodrum merkez, buralarda büyük felaket yaşanıyor. Bodrumun diğer kesimlerinde şu an için herhangi bir şikayet yok. Ama diğer saydığım yerler çok kötü. Bodrum'da şu anda tarihi bir felaket yaşıyor."

- "Selin şiddeti cep telefonlarına yansıdı"

İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda etkili olan sel suları, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde araçların ve çöp konteynerlerinin sel sularına kapılarak sürüklenmesi, vatandaşların yaşananları şaşkınlıkla takip etmeleri yer alıyor.

- Ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar tepkili

Öte yandan ev ve iş yerleri su basan çok sayıda vatandaş, belediyenin gerekli önlemi almadığını öne sürerek yardım istedi.

İş yerini su basan Ahmet Kahran, 10 günde iki kez sele maruz kaldıklarını belirterek, "Oy almaya geliyorlar ama altyapı yapılmıyor. 30 yıllık emeğim mahvoldu, sular altında kaldı. Ben elektronik malzeme satıyorum. Her şeyim sular altında kaldı." dedi.

Mahmut Küçükerdem ise "İş yerim sular altında kaldı, berbat bir vaziyette. Sel sularına maruz kaldık, çok mağdur olduk." ifadesini kullandı.

Kuaför Nurten Kolçak da altyapının yeterli olmadığını savunarak, "Ben böyle bir belediyecilik görmedim. Altyapı olmadan üst yapı yapılmaz." değerlendirmesinde bulundu.







