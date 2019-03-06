GÜNCELLEME 2 - Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı.

İl merkezi ve 18 ilçede sabah saatlerinde 241 organize suç örgütü üyesinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 237 ikamet, 7 iş yeri ve 1 depo olmak üzere 245 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği helikopter destekli operasyonda, özel harekat polisleri ile narkotik köpekler de görev aldı. Operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

- Operasyonun merkezi tarihi Kale Mahallesi oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğünden hareket eden polis ekipleri, ilk olarak Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi'ne yönlendirildi.

Kale Mahallesi'nin etrafını saran polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Hava destekli operasyonda bir polis helikopteri de bölgedeki şüpheli araç ve kişilere karşı ekipleri uyardı.

Operasyonda, çok sayıda şüpheli araç ve kişi durdurularak arandı. Belirlenen adreslere giden ekipler, 150 zanlıyı gözaltına aldı. Bu zanlılar arasında örgütün cezaevinde bulunan elebaşı Kadir İ'nin 2 kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar sokakları ve çok sayıda gecekondunun bulunduğu Kale Mahallesi'ne giriş ve çıkışların bundan sonra polis kontrolüyle olacağı bildirildi.

- Örgütü cezaevinden yönettiği tespit edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında kent genelinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bir bölümünü yöneten, yağma, tehdit, fuhşa aracılık etme ve yaralama gibi birçok suça karışan örgütün elebaşının, cezaevindeki Kadir İ. olduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takip neticesinde Kadir İ'nin çeşitli yollarla verdiği talimatlarla örgütü cezaevinden yönettiği, suç örgütünün küçük hücreler şeklinde yapılandığı, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini hiyerarşik oluşum içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan suç örgütü elebaşı Kadir İ'nin kardeşleri Zulfikar ve Ayetüllah İ. de yakalandı.



- Örgüt elebaşının FETÖ/PDY üyesi polislerle ilişkisi ortaya çıktı



Araştırmalarda örgüt elebaşı Kadir İ. hakkında, aktif olarak görev yapıp daha sonra FETÖ/PDY ile iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından 2014'te adli işlem yapıldığı belirlendi.

Geçen yıl 2 büyük operasyonla çökertilen "Ötleşler" ve "Arkaçlar" isimli suç örgütlerinden boşalan yeri doldurmaya çalışan örgütün uyuşturucu ticaretinde gizliliğe büyük önem verdiği, sokak satıcıları ve torbacı olarak görevlendirdiği örgüt üyelerinin araç giriş ve çıkışının zor olduğu gecekondu semtlerini tercih ettiği, uyuşturucu satışının yapıldığı bölgelerde gözcüler görevlendirdikleri bilgisine ulaşıldı.

- Sabıkası olmayan hasta ve yaşlı kadınlar kullanılıyor

Örgütün, uyuşturucuların saklanması için sabıkası olmayan hasta, yaşlı veya yalnız yaşayan kadınların evlerini para karşılığı kullandığı, uyuşturucu tezgahlarının bulunduğu gecekondu semtlerinde halka para yardımı yapmak suretiyle "mahalle dayanışması" havası yaratarak olası ihbarların önüne geçmeye çalıştığı ve anlaştıkları taksi şoförleri aracılığıyla dikkat çekmeden uyuşturucuları kullanıcılara ulaştırdıkları belirlendi.

- Uyuşturucu geliriyle 4 gece kulübü işletiliyor

Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle 4 gece kulübü işlettiği ve yeni eğlence mekanları satın almaya çalışarak bu sayede suç gelirinin aklanmasının yanı sıra sektörde söz sahibi olmaya çalıştıkları tespitinde bulunuldu. Örgütün ayrıca çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına özendirdikleri ve bu mekanlarda fuhşa aracılık ettikleri ortaya çıkarıldı.

Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün uyuşturucu satışından elde ettiği gelirin aklanması amacıyla düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açıldığı saptandı.

- Doktor, sağlık memuru ve eczacıyla iş birliği

Sentetik ve skunk adı verilen yeni nesil uyuşturucuları batı, esrar ve eroini ise doğudaki illerden temin eden örgütün ayrıca reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları iş birliği içinde oldukları bir doktor, bir sağlık memuru ve 2 eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle fahiş fiyatlara madde bağımlılarına sattıkları belirlendi.

- Dizi işine yönelip fragman yayınladılar

Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan örgütün faaliyetlerine ilişkin bazı detaylar da dikkati çekti.

Örgüt üyelerinin suç faaliyetleri ve mafya türü yapılanmaları özendiren "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.

Toplumdaki adalet duygusunu zedelemeye yönelik ifadelerin yer aldığı fragmana yönelik yasal yaptırımların uygulanması için ilgili birimler aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı bildirildi.

- Örgüt içinde hiyerarşik düzen ve cezalandırma

Soruşturma kapsamında, örgütün hiyerarşik düzeniçerisinde hareket ettiği ve kendi içerisinde bir cezalandırma sisteminin olduğu saptandı. Bukapsamda 27 Ağustos 2018'de örgüt elebaşının kız arkadaşının azmettirmesi ile bir örgüt mensubunun silahla yaralandığı tespit edildi.

Ayrıca örgüt mensuplarının husumetleri bulunan diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri, 2 Ocak 2018'de "Ötleşler" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada bir örgüt üyesinin öldüğü, buna karşılık söz konusu gruba ait Altındağ'daki bir kahvehanenin kundaklandığı belirlendi.

- Uyuşturucu satıcılarına geçit verilmiyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünce son 1,5 yılda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu suçlarına karışan 15 bin 815 kişi yakalandı, uyuşturucu ticareti suçuna karışan 3 bin 861 zanlı tutuklandı, bin 705 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyonlarda 976 kilogram esrar, 201 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 450 bin uyuşturucu hap ve 270 kilogram skunk ele geçirildi.