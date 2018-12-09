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GÜNCELLEME 2- Balkondan düşen dansçı öldü

Dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti- Demir'in cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındıCENAZENİN TESLİM ALINMASI BİLGİSİ EKLENDİ

09 Aralık 2018 Pazar 18:51
GÜNCELLEME 2- Balkondan düşen dansçı öldü

ADANA (AA) - Dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya alan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç dansçının cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir organizasyona katılmak için kentte bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

Öte yandan, Demir'in bir süre önce annesini kaybettiği ve bunalıma girdiği ileri sürüldü.

Demir'in arkadaşlarının polise verdiği ifadede, "olaydan önce Demir'in ağladığını, ailevi ve maddi sorunlar nedeniyle sıkıntı içerisinde olduğunu dile getirdiğini, ardından hava almak için balkona çıkacağını söyledikten sonra gittiği balkondan kendisini aşağı bıraktığını söylediği" öğrenildi.

Polisin, Demir'in intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Bu arada Demir'in cenazesini almak üzere babası Asım Demir de Bodrum'dan Adana'ya geldi. Morgda oğlunun arkadaşlarına sarılan Asım Demir, gözyaşına hakim olamadı.

Daha sonra yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Demir'in cenazesi, karayoluyla, defnedileceği Bodrum'a götürüldü.



Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:51
  1. Adana
  2. balkon
  3. Can Demir
  4. dansçı

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