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GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman yangını

Marmara ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradıYANGININ YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:59
GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Rüzgarın çok etkili olduğunu ifade eden Aksoy, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi. Bazı ahırlardaki hayvanların telef olduğu yangın nedeniyle vatandaşların evlerini tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:59
  1. Balıkesir
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