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GÜNCELLEME 2 - Babasının şiddet uyguladığı iddia edilen çocuk öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı öne sürülen 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi- Hayatını kaybeden M.Y'nin dedesi Hüseyin Ö:- "İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş"- Mehmet Y'nin diğer çocuğu Y.T.Y. savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:46
GÜNCELLEME 2 - Babasının şiddet uyguladığı iddia edilen çocuk öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası Mehmet Y. tarafından başına sert cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

M.Y'nin dedesi Hüseyin Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Bile bile insan öldürülür mü? Böyle bir şey var mı? 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış ama biz bilmiyorduk. Böyle bir baba mı olur, böyle insanlık mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

M.Y'nin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

- M.Y'nin 4 yaşındaki kardeşi koruma altına alındı

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Mehmet Y'nin yanında bulunan 4 yaşındaki diğer çocuğu Y.T.Y'nin savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı bildirildi.

M.Y'nin kasten yaralama eylemi sonucu İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soruşturma işlemleri kapsamında Mehmet Y'nin 2 Ocak tarihinde İskenderun Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin üzerine atılı suçtan dolayı tutuklanmasına karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca M.Y'nin ölü muayene işlemi yapılarak otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor."

İhbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.


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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:46
  1. Hatay
  2. İskenderun

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