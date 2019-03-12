GÜNCELLEME 2 - Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde yangın

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde 8 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesinin Yomra yerleşkesinde bulunan idari bölümlerin ve dersliklerin de bulunduğu 8 katlı binanın mutfak bölümünde yangın çıktığını söyledi.

Yangının hızla büyüdüğünü belirten Sağıroğlu, "Yangın binanın yanmaya müsait dış kaplaması dolayısıyla hızla dış cepheden yayıldı. Binanın üçte biri zarar gördü ve çatıya kadar ulaşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Sağıroğlu, öğrenci ve personelin hızla tahliye edildiğini aktararak, "Çok şükür dumandan etkilenen ya da yaralanan öğrenci ve personel bulunmuyor." diye konuştu.

- "Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok"

Olay yerine gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesine bağlı Yomra ilçesindeki Erdoğan Bayraktar Mimarlık-Mühendislik Fakültesinde sabah 09.00 sularında yangın çıktığını söyledi.

Yangın çıkar çıkmaz kampüsteki öğrenci ve personelin hemen tahliye edildiğini kaydeden Ustaoğlu, "Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok. Ülkemizin 81 ilinden öğrencimizin eğitim gördüğü bir fakülte, ailelerinin tedirgin olmaması açısından bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Herhangi bir tedirginliğe mahal yok, herhangi bir öğrencimizde en ufak bir burun kanaması bile yaşanmamıştır." diye konuştu.

Ustaoğlu, yangının çıkış nedenine ilişkin soğutma işlemi bittikten sonra açıklama yapabileceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu an onunla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Sadece dış cephede ve çatıda meydana gelen bir yangın, içeride katlarda herhangi bir sıkıntı yok şu aşamada. Dış cephe kaplaması ve çatıyı bir anda yangın sarıyor, itfaiyemiz müdahale etmesine rağmen muhtemelen ki malzemeden kaynaklanan seri bir şekilde yangın binanın dış cephesini sarıyor ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok."

- "Yangın çıktığında 7. kattaki sınıfta dersteydik"

Erdoğan Bayraktar Mimarlık-Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Tevfik Mutlu Kumantaş, yangın sırasında 7. kattaki sınıfta derste olduklarını belirterek, "Ders sırasında ufak bir duman fark ettik ve yangın ihtimali olabileceğini düşündük, hemen peşinden şalteri kapatarak emniyete almak istedik." dedi.

Okulu 1 ila 5 dakika arasında boşalttıklarını anlatan Kumantaş, "Tüm arkadaşlarımız güvende olacak şekilde okulumuzu boşalttık. Tüm arkadaşlarımız sağ ve salim, arkadaşlarımızın iyi olduğuna seviniyorum. Diğer sorunların kısa zamanda düzeltileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti'nin Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu olay yerine gelerek, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve bilgi aldı.