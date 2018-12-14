0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika yangını

Plastik ve sünger üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

14 Aralık 2018 Cuma 12:38
GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'ndeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapılan yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca'dan yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma ve duman tahliyesinin devam ettiği yangında, yaralı ve can kaybının bulunmadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:38
  1. Arnavutköy
  2. Fabrika Yangını
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Suriye açıklaması: Listeler hazır
    1. Rusya'dan Suriye açıklaması: Listeler..
    2. Aygaz Otogaz'dan hediye otogaz..
    3. "İkinci 100 günlük eylem planımızın..
    4. Çin'le ABD anlaştı! Kaldırılıyor
    5. Bakanlık resmen duyurdu! Faturalara..
    6. Özbekistan'ın 2019'da yüzde 5,4..
    7. Londra’da değişen Türkiye anlatıldı
    8. Ücretsiz Kargo Günü’nde farklı yeni..
    9. "3D yazıcılar perdeleri evde dokuyacak"
    10. Bilirkişiden ‘sapkınlık’ propagandası
    11. Kosova ordusunun kurulmasını öngören..
    12. Beyoğlu'ndaki "omuz atma cinayeti"..
    13. Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşa..
    14. Kuveyt Türk XTM'leri, "işaret dilini"..
    15. Türkiye sınırına yakın bölgelerde..
    16. Tır sürücüleri kuyrukta daha az..
    17. Ferrari'den 780 HP'lik roadster modeli
    18. Beşiktaş, lige döndü
    19. Kosova ordusunun kurulmasını öngören..
    20. "Suudi Veliaht, Netanyahu ile el..
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'