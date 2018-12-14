GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'ndeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapılan yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca'dan yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma ve duman tahliyesinin devam ettiği yangında, yaralı ve can kaybının bulunmadığı bildirildi.