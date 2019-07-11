GÜNCELLEME 2 - Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu öldü. İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde gece yarısı bir düğün salonunun önünde Kadir Elagöz (17) ile R.Ş. (17) şakalaşmaya başladı. Bu sırada R.Ş'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden vurulan Elagöz, ağır yaralandı.

R.Ş'nin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elagöz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan Elagöz'ün yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.

Elagöz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arkadaşıyla hastaneye gelen R.Ş. ile olay anında yanlarında bulunan 5 arkadaşını gözaltına aldı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.



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