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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangınları

Aksu ilçesinde iki alanda çıkan ve yerleşim yerleriyle Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangınları

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde iki alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki Ağlarönü mevkisi ile Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve belediyelerin itfaiye ekipleriyle yangınlara müdahale edildi.

Alevlerin Perge Antik Kenti'ne ve Ağlarönü mevkisindeki yerleşim birimine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Bazı bölgelerde alevler Perge Antik Kenti'ndeki eserlere doğru yayıldı. Helikopter ve arazözlerin yoğun müdahalesi sonucu alevlerin evler ile antik kente ulaşması engellendi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, yaptığı açıklamada, orman ve itfaiye ekipleri ile vatandaşın yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

"Evlerin olduğu bölgede yangın kontrol altına alınmış görünüyor. Gönül istiyor ki ağaçlar ve içindeki canlılar da yanmasın." diyen Şahin, iki noktada çıkan yangında rüzgarın da etkili olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İhbar geldiğinde ekiplerimizi hemen gönderdik. Rüzgar yönüne bakıldığında karşı tepeye alevlerin sıçramamış olması lazım. 'Bir kuş veya başka hayvan yandı da can havliyle karşı tarafa geçti, öyle mi yangın büyüdü' diye düşünüyoruz. Normalde yangının kuzeye doğru gitmesi gerekiyordu. Karşı tepeyle burasının aynı anda yanmaya başlaması düşündürücü."

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınların kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
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