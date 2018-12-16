THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da dağda mahsur kalan 2 doktor kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda, aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan iki doktora ulaşıldı - Bölgeye yakın bir köye getirilen doktorların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildiSON DURUM EKLENDİ

16 Aralık 2018 Pazar 22:29
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da dağda mahsur kalan 2 doktor kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan iki doktora ulaşıldı.

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih Aslan'ın, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Doktorlarla telefonla irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini ifade etti.

- Doktorlardan birine ulaşıldı

Timur, mahsur kalan doktorlardan Cahit Bozyel'in jandarma ile UMKE sağlık ekiplerince kurtarıldığını ve bölgeye yakın bir köye getirildiğini anlattı.

Diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Timur, karayollarından iş makinesi istendiğini ve Aslan'ın bulunduğu bölgeye ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

Her iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğuna işaret eden Timur, Aslan'ın da yanında çadırı bulunduğunu ve korunaklı bir bölgede olduğunu aktardı.

- Doktorlar, bölgeye yakın köye getirildi

Timur, yoğun çalışmalar neticesinde mahsur kalan diğer doktor Mehmet Salih Aslan'a da ulaşıldığını söyledi. İki doktorun bölgeye yakın bir köyde güvenli bölgeye getirildiğini belirten Timur, doktorların yarın şehir merkezine getirileceğine dikkati çekti.

Timur, ekiplerin bölgeden çekildiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:29
  1. Aşırı yağış
  2. dağ
  3. doktor
  4. mahsur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medya uygulaması Vine'ın kurucusu ölü bulundu
    1. Sosyal medya uygulaması Vine'ın..
    2. Ünal Karaman: O gölü yemememiz..
    3. Şenol Güneş itiraf etti! 'Demirören..
    4. Maçın ardından
    5. Maçın ardından
    6. Sudan'da bu yıl binlerce kişi evlerini..
    7. Ahmet Ağaoğlu: Görüntüleri izlemedim
    8. Maçın ardından
    9. Beşiktaş, uzatmada 1 puanı kurtardı
    10. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da dağda mahsur..
    11. Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip..
    12. Es Es'in teknik direktörü Fuat..
    13. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
    14. Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
    16. Trabzonspor fırsat tepti
    17. Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır..
    18. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    19. "Uluslararası Dostluk Kısa Film..
    20. Uyuşturucu satıcıları evin duvarına..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi