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GÜNCELLEME 2 - Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı otomobilinde ölü bulundu

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal:- "Cumhuriyet savcılığımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz ama yapılacak otopsi, olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak"CUMHURİYET BAŞSAVCISININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

13 Aralık 2018 Perşembe 12:32
GÜNCELLEME 2 - Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant Seyir Terası'nda otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Seyir Terası'na giden yol trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda polis olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Karaaslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

- Soruşturma detaylı şekilde devam ediyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini söyledi.

Soruşturmaya ilişkin İnal, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz ama yapılacak otopsi, olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak. Cumhuriyet savcılarımız, Emniyet Müdürlüğümüzün olay yeri inceleme ekipleri ve Adli Tıp Kurumumuz tarafından soruşturma detaylı şekilde devam etmektedir. Soruşturma sonucu başka bir şey çıkarsa yine kamuoyuna bilgi verilecek. Karaaslan'ın gece saatlerinde intihar ettiğini düşünüyoruz. Sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğümüze ihbar gelmiş. Emniyet Müdürümüzle beraber gerekli incelemeleri yaptık. Cumhuriyet savcımız da incelemeleri yaptı."

Basın ve protokolden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Karaaslan'ın yaklaşık 4 yıl önce eşini kaybettiği ve iki çocuğuyla beraber yaşadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:32
  1. Ali Karaaslan
  2. Antalya
  3. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ünal

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