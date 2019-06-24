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GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Otoyolun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kazaya karışan araçların yanması nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldıYOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

24 Haziran 2019 Pazartesi 20:24
GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasına karışan araçların yanması nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağ gişeleri mevkisi İstanbul yönünde S.D. idaresindeki 38 D 0861 plakalı kamyon, İran uyruklu B.H'nin kullandığı kimyasal madde yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır, yola devrildi.

Bu sırada aynı yönde seyreden S.M. yönetimindeki 14 EM 322 plakalı hafif ticari araç kaza yapan araçlara çarptı.

Araçların alev alması üzerine kaza yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yanan araçların söndürülmesinin ardından yolun Ankara yönü ulaşıma açıldı.

İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu, araçlar Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Araçların çekiciyle kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 6 saat kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü de ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 20:24
  1. Anadolu Otoyolu
  2. Bolu
  3. İtfaiye
  4. kaza

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