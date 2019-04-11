0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

GÜNCELLEME 2- Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Otoyolun Sakarya kesiminde 3 tır, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normale döndüOTOYOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

11 Nisan 2019 Perşembe 18:25
GÜNCELLEME 2- Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 tır, bir kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönünün Arifiye mevkisinde 07 TR 383 plakalı narenciye yüklü kamyon, Sinan Sır yönetimindeki 19 KP 071 plakalı hafriyat yüklü tır, Celal Uçar'ın kullandığı 33 VKH 66 plakalı narenciye yüklü tır, 34 BS 2990 konteyner yüklü tır ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, Celal Uçar yönetimindeki tır alev aldı. Araçtaki yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sinan Sır yönetimindeki hafriyat yüklü tır ise yan yattı. Tırda sıkışan Sır, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren uğraşı sonucu çıkarılabildi. Sır, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kazaya karışan araçlar ile yola savrulan narenciye ve hafriyatı kaldırma çalışması sona erdi. Yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:25
  1. Anadolu Otoyolu
  2. Sakarya
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa Şehir Hastanesinde kütüphane açıldı
    1. Manisa Şehir Hastanesinde kütüphane..
    2. Hakkari'de PKK'nın EYP'li tuzağı imha..
    3. Galata Kulesi’nde feci olay
    4. Adana'da CHP'li Zeydan Karalar,..
    5. Nafaka yasası ne zaman çıkacak?..
    6. Bediha Gün, bronz madalya kazandı
    7. CHP'den Sudan açıklaması
    8. Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55..
    9. Şok iddia: Sudan’daki darbenin..
    10. PFDK, Denizlisporlu Ziya’ya 2 maç ceza..
    11. SP’li Aktaş mazbatasını aldı
    12. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
    13. CHP Milletvekillerinden Başkan Gökhan..
    14. TTK 500 işçi alımı ne zaman? Türkiye..
    15. Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi
    16. Seçmenin AK Partili olduğunu nasıl..
    17. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    18. Süper Lig ekibinden flaş açıklama!..
    19. İnovasyon avcıları Türk firmasını seçti
    20. Erzurumspor'da Akhisarspor maçı..
    21. Belediye Başkanı Aşgın, “Yeşil bir..
    22. Eğitimciler, Başkan Gürbüz’ü ziyaret..
    23. Şoke eden olay! Sokak ortasında..
    24. Hatayspor, Afjet Afyonspor maçının..
    25. Afyonkarahisar Kamp ve Karavan Turizmi..
    26. Akaryakıt istasyonundaki aracında ölü..
    27. Asılsız bomba ihbarında bulununca..
    28. ÖSYM EKYS sınav yerleri belli oldu|..
    29. Samsun’da 4 kişinin öldüğü cami..
    30. Canlı yayınlar Eskişehirli öğrencilere..
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı