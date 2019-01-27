GÜNCELLEME 2 - Amasya'da maden ocağında göçük Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı- Yürütülen çalışmalar sonucu işçiler sağ olarak çıkarıldıİŞÇİLERİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte Olcay Gücek, Adem İbik ve Orhan Kutluca toprak altında kaldı.

Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu sağ olarak çıkartılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Maden ocağında 16.00-22.00 vardiyasında çalışan işçilerin bilincinin açık, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen göçük sonucu o bölgede bulunan 4 işçiden 3'ünün toprak altında kaldığını söyledi. Hemen kurtarma çalışması başlattıklarını belirten Varol, "Yürütülen çalışmalar sonucu işçilerden önce ikisi, kısa süre sonra da üçüncü işçi sağ olarak çıkarıldı. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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