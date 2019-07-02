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GÜNCELLEME - 2 Aliağa'daki gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı- Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "Hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan biri hayatını kaybetti"- PETKİM: "İtalya bandıralı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir"PETKİMİN AÇIKLAMASI, YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

02 Temmuz 2019 Salı 01:37
GÜNCELLEME - 2 Aliağa'daki gemi yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide, patlamanın ardından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında İtalya bandıralı, Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, olaya ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 01:37
  1. Aliağa
  2. gemi
  3. Yangın

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