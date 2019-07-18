GÜNCELLEME 2 - Afganistan'da emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi de yaralandı- Saldırganlar etkisiz hale getirildiÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin Kandahar Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi. Birinci saldırının ardından peş peşe iki patlamanın meydana geldiğini ifade eden Ahmedi, operasyon sonucu saldırganların etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ahmedi, saldırıda 9 sivil ile 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polis ile 80 sivilin de yaralandığını aktardı. Ahmedi, saldırı sonucu emniyet müdürlüğü binasının yanında bulunan Kandahar gümrüğündeki birkaç aracın da ateş aldığını ifade etti. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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