GÜNCELLEME 2 - 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında dün orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor.



Çalışmalar, savcılık gözetiminde jandarma ve AFAD ekiplerince ceset arama köpeği "Abrek" ile gerçekleştiriliyor.



Dün bulunan kemik parçaları, Vezirköprü Devlet Hastanesi morgunda bulunuyor. Ayakkabı ve giysi parçası ise jandarma ekiplerince incelemeye alındı.



- "Onu birisi aldı, getirecek diye bekliyordum"

Üvey babaanne Hacer Kurnaz, gazetecilere, çocuğun evin önünden kaybolduğunu bildiğini, başka bir şey bilmediğini söyledi.



Bulunan kıyafetlerle ayakkabının Ecrin'e ait olduğunu belirten Kurnaz, "Eşyaların, telefonda fotoğraflarını gördüm. Ben böyle beklemiyordum. Onu birisi aldı, getirecek diye bekliyordum. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Sabiden ne istediniz? Bundan acı olabilir mi? Kolumu kanadımı kırdılar, ciğerlerimi söktüler." ifadelerini kullandı.



Üvey dede Nuri Kurnaz da yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ben görmedim. Kafatası ve kemik parçaları bulunduğu, parçaların adli tıpa gönderildiğini söylediler. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bir sonuç çıkarılır." dedi.



Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Ecrin'e ait olabileceğinin söylendiğini ancak kesin bir bilgi bulunmadığını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Bulunan ayakkabıyı bir sefer görmüştüm, babasının aldığı akşam. Işığı yanmıyor diye konuştular. Ayakkabıyı dün orman işletmesinin şoförü ve muhafaza memuru gösterdi. 'Ayakkabının rengini bilmiyorum ama ışıklı olduğunu söylemişlerdi.' dedim. Bulunan kazak, üzerindeki elbise. Gördüğüm kadarıyla Ecrin'in. Cinayet, kurt yemiş veya birisi götürmüş de olabilir. Aile bireylerinden kimse gözaltına alınmadı."

- "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar"

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak ise Ecrin Kurnaz'ın evinin yaklaşık 6 kilometre uzağında çalışan orman muhafaza memurlarının çocuk ayakkabısı bulduğunu hatırlattı.

Memurların ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin arama tarama çalışması başlattığını aktaran Çakmak, "Arama yaparken ayakkabının bulunduğu alanın aşağısında, dere yatağında elbise parçaları bulduk. Elbise parçaları dağınık şekilde takip edildi, dere yatağında kemikler bulundu. 100 metreye yayılmış şekilde küçük bir çocuğa ait kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu. Vücut bütün halde değil." ifadesini kullandı.

Bulunan kemiklerin Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığının araştırıldığını vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

"Kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporları alıp soruşturmayı tamamlayacağız. Kemik parçaları yüzey kısımdaydı. Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar, kemiklerde de hayvan müdahalesi olduğu sabit ancak hayvan müdahalesiyle mi başladı ilk süreç, yoksa insani bir müdahaleyle başlayıp daha sonra hayvan, çocuğun cesedini buldu ve o şekilde mi bitti... Bunları soruşturmamız neticesinde tespit edeceğiz. Şu an için deliller ışığında cinsel istismar konusunda bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa buna göre araştırmamızı yapacağız. Birçok delil konusunda araştırma yapıyoruz."

Çakmak, soruşturma neticesinde elde edilecek bulgulara göre gözaltı olabileceğini, ihtimallerin araştırılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.