GÜNCELLEME - 14 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiANNENİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ05 Ocak 2019 Cumartesi 20:59
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 14 yaşındaki çocuğu tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan anne hayatını kaybetti.
İddiaya göre, 14 yaşındaki V.Y, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Tarhan Sokak'taki evlerinde, oynadığı av tüfeğinin aniden ateş alması sonucu annesi A.Y'yi vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.Y'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Anne A.Y, hastanede yaşamını yitirdi.
V.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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