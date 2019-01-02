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GÜNCELLEME 1- Danimarka'da tren kazası

Storebaelts Köprüsü’nde meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı- Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, kazadan üzüntü duyduğunu belirtti YARALI SAYISI VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
GÜNCELLEME 1- Danimarka'da tren kazası

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da Sjaelland ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Fyn polisince yapılan açıklamaya göre, Storebaelts Köprüsü’nde sabah saat 07.30 civarında meydana gelen tren kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti,16 kişi yaralandı.

Kazanın, Fyn adasına hareket eden yük trenindeki vagonların birindeki tır dorsesinin şiddetli fırtına dolayısıyla tren raylarına savrularak karşı yönden gelerek Sjealland adasına giden hızlı trene çarpmasıyla gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Danimarka Devlet Demiryolları (DSB), Arhus-Kastrup seferini gerçekleştirirken kazaya karışan hızlı trende 131 yolcu ve 3 kişilik mürettebat bulunduğunu, yaşamını yitirenler arasında mürettebatın bulunmadığını bildirdi.

Yük treninin Alman Demiryolları Şirketi Deutsche Bahn'a (DB) bağlı DB Cargo şirketine ait olduğu ve Danimarkalı bir şirket için Taastrup-Fredericia arasında yük taşıdığı açıklandı. Şirket de yük trenindeki malzemelerin kendisine ait olduğunu doğrularken kazadan büyük üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Bu arada, Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tren kazasından dolayı Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen’i arayarak üzüntülerini ilettiğini kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
  1. Danimarka
  2. DSB
  3. Fyn
  4. Sjaelland
  5. tren kazası

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