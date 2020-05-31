GÜNCELLEME- Bitlis'teki operasyonda gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı Veysel Altun ile "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi etkisiz hale getirildi.

Operasyonda teröristlerden bir M16, bir Kalaşnikof ile 4 el bombası ele geçirildi.

Kimlikleri tespit edilen iki teröristin "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldıkları belirlendi.



Bu arada, şehit komutan Zafer Akkuş'un terfi değerlendirmesinin tamamlandığı ve binbaşılıktan yarbaylığa yükseltildiği ancak karar kendisine tebliğ edilmeden önce hain saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.