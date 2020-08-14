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Aktüel

GÜNCELLEME - Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:02:52 -
GÜNCELLEME - Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alındı.

Mehmetli beldesinde, ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın alanına yakın 2 ev boşaltılırken bazı görevliler arazözlerde su bitince diğer arazöz gelene kadar elleriyle toprak atarak alevlere müdahale etti. Bazı vatandaşlar arı kovanlarının zarar görmemesi için üzerine hortumla su tuttu.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile İlçe Kaymakamı İdil Özdemir de yangın söndürme çalışmalarını bölgede koordine etti.

Söndürme çalışmasına 3 helikopter, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan 40 arazöz, 5 iş makinesinin yer aldığı yangında, yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.



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