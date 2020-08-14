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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

KADININ TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:15:09 -
GÜNCELLEME - İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Dün, boşandığı eşi Gizem Filiz'i (26) annesinin Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki evinde boğarak öldüren ve teslim olan Aykut Hocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ilk ifadesinde Filiz'i çocuklarının velayetini vermediği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

- Filiz son yolculuğuna uğurlandı

Filiz'in cenazesi, Konak'taki Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.



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