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Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki zeytinlik yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:49:59 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'deki zeytinlik yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kozlu köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangına, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer, 3 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, 4 belediye itfaiye aracı ve 110 orman işçisi müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangında yaklaşık 50 dönüm zeytinlik zarar gördü.


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