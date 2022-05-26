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Korona Virüs Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı
Korona Virüs

Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 5 kişi korona virüsten hayatını kaybederken bin 310 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 20:41:00 -
Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 310 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 310 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Bir günde toplam 139 bin 482 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 289 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 711 bin 493’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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