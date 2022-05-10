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Korona Virüs Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı
Korona Virüs

Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte Türkiye'de bin 858 kişinin testi pozitif çıkarken 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 21:29:00 -
Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 646 Kovid-19 testi yapıldı, 1858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Bin 858 yeni vaka 7 can kaybı

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 646 Kovid-19 testi yapıldı, bin 858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 1511 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Aşı miktarı 147 milyon 576 bin 861 doza yükseldi

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 576 bin 861 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

 

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