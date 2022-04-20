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Korona Virüs Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı
Korona Virüs

Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Nisan koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıkarken 18 kişi de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 21:08:00 -
Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. 

3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

 

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