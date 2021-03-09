Güncel en yüksek riskli iller hangileridir?
Dünyayı saran koronavirüs salgının etkileri devam ediyor. Her ülke de çeşitli önlemler alınırken Türkiye’de şehirler çeşitli risk grubuna göre ayrıldı. Sağlık Bakanlığı her gün güncel vaka sayılarını açıkladığından dolayı şehirlerin risk grubu da ona göre değişmektedir. Peki, vaka sayısı en fazla hangi şehirler bulunuyor ve en riskli şehirler hangileri?
Ülkemiz’de koronavirüs salgını sebebiyle geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler risk durumuna göre ayrılmıştı. Sağlık Bakanlığı her gün akşam saatlerinde koronavirüs vaka verilerini açıkladığından dolayı, şehirlerin risk durumu açıklanan verilere göre değişiklik göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığının paylaştığı 08.03.2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre 16 ilimiz en yüksek vaka sayılı iller olarak işaretlendi. İşte merak edilen haberin detayları…
En yüksek riskli iller hangileri ve vaka sayıları kaç?
Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Samsun: 262,17
Amasya: 110,50
Tokat: 166,50
Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Osmaniye: 145,13
Adıyaman: 116,20