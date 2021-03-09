Güncel en yüksek riskli iller hangileridir?

Dünyayı saran koronavirüs salgının etkileri devam ediyor. Her ülke de çeşitli önlemler alınırken Türkiye’de şehirler çeşitli risk grubuna göre ayrıldı. Sağlık Bakanlığı her gün güncel vaka sayılarını açıkladığından dolayı şehirlerin risk grubu da ona göre değişmektedir. Peki, vaka sayısı en fazla hangi şehirler bulunuyor ve en riskli şehirler hangileri?