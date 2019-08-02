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Günaydın Sultan Camisi ibadete açıldı, 87 mülk sahibine anahtarları verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:33
Günaydın Sultan Camisi ibadete açıldı, 87 mülk sahibine anahtarları verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde hayırsever ve belediye işbirliği ile yaptırılan Günaydın Sultan camisinin ibadete açıldığını ve ayrıca KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ kapsamında inşa edilen 87 dairenin anahtarların hak sahiplerine verildiğini söyledi.


Hayırsever ve Belediye İşbirliği ile tamamlanan Günaydın Sultan Camisi’nin ibadete açılışı ile 87 dairenin anahtar teslim Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalle halkı iştirak etti.


Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan cami ile 87 dairenin ev sahiplerine teslim edilmesi töreninde konuşan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Anbar Mahallesi yenilenerek değişiyor ve hak ettiği prestijli semtler arasına katılıyor. Plansız ve sağlıksız yapılar görüldüğü gibi modern ve yaşanılabilir mekanlar haline getirilerek hak sahiplerine teslim ediliyor. Camimiz sadece mahalleye değil bölgeye hitap edecek. Bugün burada yine hayırlı bir hizmet ve yatırımı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gecekondu sahipleri bu bayram imarlı, sağlıklı, alt yapısı bulunan konforlu evlerinde oturabileceklerdir. 2 yıl önce hayaldi ama şimdi gerçek oldu.” dedi.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, iki güzelliği birlikte yaşadıklarını ve paylaştıklarını belirterek; bir tarafta camiyi ibadete açarken, değer tarafta da 87 aileyi yeni yuvalarına kavuşturmanın mutlulukları içinde olduklarını söyledi.


Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, yine bir Kayseri belediye modelinin güzel bir örneğini halka sunduklarını ve Anbar Mahallesinin bu değişimine ve güzelleşmesine tanık olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.


Bir hafta sonunda yine bir hizmet ve yatırımı Kayseri’ye kazandırmanın onurunu yaşadıklarını belirten Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediyesi’nin hem 87 daireyi hak sahiplerine teslim ederken hem de hayırsever ve beledi işbirliği ile camimizi şehrimize kazandırdığını kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern ve sağlıklı yerleşimi sağlamak amaçlı örnek gösterilen ve adeta piyasa evleri ile yarışan daireleri hak sahiplerine teslim edilmesinin aslında belediyenin vatandaşa verdiği önemin bir ifadesi olduğunu bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:33
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