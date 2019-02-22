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Günaydın: “Büyük Atatürk Kütüphanesi üniversitemizi destekleyen proje olacak”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:34
Günaydın: “Büyük Atatürk Kütüphanesi üniversitemizi destekleyen proje olacak”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Isparta Belediye Başkanı ve MHP Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, SDÜ’yü ziyaret etti. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı makamında ziyaret eden Başkan Günaydın ve beraberindekiler, ayrıca üniversitedeki akademisyenler, öğrencilerle de bir araya geldi.



Çarıkçı: “Demokrasinin bayramı seçimlerde başarılar dileriz”


SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, “Seçim arifesindeyiz. Demokrasinin bayramı olan seçimlerde başkanımızda büyük bir gayretle çalışıyor. Bizde bu yoğunluğu içerisinde kendisini üniversitemizde görmekten çok mutlu olduk. Kendisine başarılar dileriz” dedi.



“Kütüphane projesini destekliyor büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz”


Üniversiteler açısından en değerli kurumlardan bir tanesinin kütüphaneler olduğuna değinen Prof. Dr. Çarıkçı, öğrencilere yönelik yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgi verdi. Çarıkçı, “Üniversiteler açısından en değerli kurumlardan bir tanesi hatta bizim öğrencilerle yaptığımız araştırmalarda en çok takdir edilen beğenilen kurum olarak kütüphaneler çıkıyor. Kütüphaneler hem üniversiteler hem de şehirler açısından çok değerli. Başkanımız projelendirdiği Büyük Atatürk Kütüphanesini bugün bize anlattılar. Çok büyük ve kapsamlı bir proje olduğu gözüküyor, destekliyoruz ve üniversitemize de büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.”



Günaydın: “İletişim ve bağlantılarımızı daha da kuvvetlendirdik”


Belediye Başkanı Günaydın, kamu, kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini devam ettirdiğini belirterek, “Amacımız ileriki dönemde üniversite ile iletişim ve bağlantılarımızı daha da kuvvetlendirmek. Rektörümüzle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.



“Üniversitemizle ortak projeler yürüteceğiz”


Önümüzdeki dönem çalışmalarına da değinen Başkan Günaydın, “Üniversitemiz, kamu kurumlarımız ve halkımızla irtibatlı büyük projelerimiz var. Bu konularda bilgiler verdik. Sayın Rektörümüze müzeler kenti, Türk Dünyasının merkezinin Isparta olacağını anlattık. En büyük Türklük kongresinin Isparta’da yapılmasını istiyoruz. Bir müzemizi yaptık, diğerinin yapımı devam ediyor. Türklük dünyasının merkezinin Isparta olmasını istiyoruz. Bu hedefte böyle bir çalışmayı üniversitemizle yapmamız gerekiyor. Üniversitemizle bu projelerin ortak yürütülmesi gerekiyor” diye konuştu.



“Üniversitemizi destekleyen ve büyüten bir projemiz”


Kolçelik Kavşağı bölgesinde yer alacak yeni kent meydanı ve kurulacak olan Büyük Atatürk Kütüphanesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Günaydın, “13 bin 500 metrekarelik kütüphane projemiz ile ilgili bilgilendirmede bulunduk. Kütüphanemizde doktora tezlerinin verileceği, bireysel çalışmaların yapılabileceği odalar olacak. Üniversiteyi destekleyen ve büyüten bir projemiz. Isparta’mızı daha ileriye götürmek istiyoruz. Isparta’yı yaşanabilir şehirden öteye buda Avrupa kentlerinin en iyi şehirlerinin önünde bir kent yapmak istiyoruz. Artık biz bu aşamaya geldik. Bu düşünceleri de yayarak gidiyoruz. Birkaç yıldan buyana bu projelerimizi hazırlıyoruz. Öyle kopyala yapıştır projelerimiz yok. Gerekli kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitemizi bilgilendiriyoruz, değerli fikirlerini alıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 40 yıllık daha bir iş yapmak istiyoruz. Hazırız, çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:34
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