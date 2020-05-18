Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Ali Kerrar Ulu

Allah kullarından günahsız olanları da afet ve musibetlerle dener. Sabır güçlerini ve Allah’ın iradesi karşısında metanetlerinin derecesini görmek ister. Belalar, musibetler, hastalıklar yalnız münkir, müşrik, isyankar ve günahkar kullarına gelmez. Günahsız, gerçek anlamda kendisine kulluk yapanlara da gelebilir. Bunun en güzel örneklerinden biri Eyüp (A.S.) anılınca akla onun hastalığı ve sabrı gelmektedir onun başına gelenler peygamberlik yıllarında geldi. Bu durum Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde bildirilir. “Eyüp’ü de hatırla; zira bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin merhametlisisin diye Rabbine dua etmişti.” (ENBİA-21/83) Sıkıntı ve külfetlere katlanmadan nimetlere erişilemeyeceğini Cenab-ı Allah şöyle açıklamıştır, “Ey müminler yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden Cennete girebileceğinizi mi sandınız.? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve onlar öyle sarsılmışlardı ki sonunda Peygamber ve beraberindeki müminler Allah’ın yardımı ne zaman gelecek dediler. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.” (BAKARA 2/214 ) Geçmişte Peygamberler ve onlara iman edenler pek çok sıkıntı ve ızdıraplar ile imtihan olmuşlardır. Fakat sabırla Hak davanın savunuculuğunu yapmışlar ümitsizliğe kapılmamışlardır. Sıkıntılara katlanmak mümin olmanın bir gereğidir. Ama sıkıntı, ızdırap, hastalık, afet v.b’in de gelmemesi için tedbirler alınır ve gerisi Allah’a bırakılır.