Günaha bulaştılar, canlarından oldular! Sahte içkiden 23 kişi öldü…

İran Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den bu yana Hürmüzgan'da 16, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 2, Kuzey Horasan'da 2 ve Elburz'da 3 olmak üzere toplamda 23 kişinin sahte içkiden öldüğünü, 213 kişinin de zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulurken bir kısmı da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde üretiliyor.

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

Elburz eyaletine bağlı Kereç kentinde de 11 Eylül'de 3 kişi sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmişti.