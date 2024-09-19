Meyveden sonra su içenler yandı! İlgisi var: Sindirimi altüst ederek ağrıdan kıvrandıran hata! Gün içinde...

İnsan sağlığı için en önemli sıvı sudur. Organlarımız başta olmak üzere vücudumuzun sorunsuz işleyişinde su büyük önem taşır. Fakat suyu yanlış zamanlarda tüketmek faydadan çok zarar getirir. Bu yanlış zamanlardan biri de meyve yedikten sonraki zaman dilimidir. İşte meyve yedikten sonra su içmemeniz için nedenler.

Su insan sağlığı için oldukça önemlidir. Fakat yanlış zamanlarda tüketildiğinde sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Genellikle yemek yedikten hemen sonra su içilmemesi gerektiği bilinir fakat meyve yedikten sonra da su içilmemelidir. İşte meyve yedikten sonra su içmemek için 5 neden.

SİNDİRİM YAVAŞLAYABİLİR

Meyve yedikten sonra su içmemek için nedenlerden ilki sindirimi yavaşlatacak olmasıdır. Meyve yedikten hemen sonra su içmek midedeki emilim ve sindirim sürecini etkileyerek asit oluşmasına neden olur. Bazı insanların meyve yedikten sonra mide bulantısı hissetmesinin sebebi de budur.

PH SEVİYESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Bazı meyvelerin su oranı oldukça yüksektir. Bunlar arasında özellikle karpuz, kavun, portakal, salatalık gibi meyveleri tükettikten sonra su içmek sindirim sisteminin pH seviyesini bozmaya sebep olabilir. Çünkü su oranı yüksek olan meyveler midenizi daha az asidik hale getirir.

MİDE KRAMPLARININ SEBEBİ OLABİLİR

Şaşırabilirsiniz fakat meyveler şeker oranının yanı sıra içerisinde fazlasıyla maya da bulundurur. Bu yüzden meyve yedikten hemen sonra su içmek mide asitlerini seyreltir. Bu durum da mayanın gelişmesine ve midede gaz birikimine sebep olabilecek karbondioksit ve alkol üretir.

KAN ŞEKERİ ARTABİLİR

Meyve yedikten sonra su içmek, aynı yemekte olduğu gibi sindirimi yavaşlatır. Bu sebeple sindirim sisteminde, sindirilmemiş birçok yiyecek kalır. Bu yiyecekler de yağa dönüşerek insülin artışına yol açar. Bu durum ise kan şekeri seviyelerini yükselterek diyabet ve obeziteye yol açabilir.

EN AZ 1 SAAT GEÇMELİ

Meyve yedikten sonra su içmek için en az bir saatin dolmasını beklemelisiniz. Çünkü meyve yedikten hemen sonra su tüketmek sindirim için gerekli olan mide suyunu ve sindirim enzimlerini seyreltir. Bu da mide ekşimesi ve asitliğe neden olabilen sindirim enzimlerinin salgılanmasını azaltır.